La reacción de Dalma y Gianinna tras las escandalosas declaraciones de Mavys Álvarez contra Maradona

En estos días, las declarciones de Mavys Álvarez, la mujer que tuvo un vínculo con Diego Maradona en Cuba cuando era menor de edad, desataron una nueva polémica alrededor del Diez, y ahora sus hijas, Dalma y Giannina reaccionaron frente al escándalo.

Recordemos que actualmente Álvarez tiene 41 años y según una entrevista que dio en Miami, confesó que estuvo de novia con Diego Maradona cuando ella tení 16. La mujer explicó que a pesar de que la relaación fue consentida, el ídolo del fútbol entre otras cosas "le insistía para que probara cocaína".

En sus historias de Instagram, Dalma Maradona publicó una placa negra en sus historias de Instagram que decía: “Cada uno siente y se imagina el Maradona que se merece”.

Por otro lado, a través de su cuenta en Twitter, Giannina Maradona expresó: “No vi la entrevista de Intrusos, no tuve el honor. Sin embargo, sé qué entre esas personas solo hay un fin: LASTIMAR. Medir a cualquier precio”.

Luego, en sus historias de Instagram, sentenció: “Hijos de pu**, ni la muerte les deseo, simplemente porque allá arriba también le romperían las pelotas”. En otro posteo, agregó: “No se gasten en escribirme que no me enganche. Basta. Me pudrieron. Los odio a todos, hijos de mil pu**”.