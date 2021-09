Ivana Nadal contó por qué no se bañará durante un mes y presentó un polémico cambio de look

Ivana Nadal presentó en la red un cambio de look que desató polémica entre sus seguidores. Además, la influencer contó por qué no se bañará durnte un mes.

A través de un video en la red, Ivan mostró su nuevo peinado con rastas y recibió una catarata de comentarios, entre elogios y feroces críticas. “¿Qué te hiciste?”, “¡No! Tenías el pelo bellísimo” y “Con el pelo hermoso que tenías...”, fueron algunas de las repercusiones negativas.

Fiel a su estilo, Ivana Nadal no se detuvo frente a los cuestionamientos y en sus Instagram Stories se refirió a su decisión de cambiar de pelo lacio a unas largas rastas. A su vez, explicó que no mojará su cabeza durante un mes para así no dañar su nuevo peinado. Luego de que su cabellera tome form, Ivana explicó que solo podrá lavar su pelo en la raíz sin mojar ni enjuagar el resto.

Ivana Nadal y su nuevo look.

Recordemos que recientemente, Ivana Nadal desató polémica cuando dijo que vive “del aire, del amor y del sol que sale todos los días”. Luego, ante la insistencia de sus seguidores por su sustento económico, confesó: “Trabajo con mis redes sociales. Lo que hoy se llama canje, toda la vida se llamó publicidad. Antes era necesario contratar un medio para poder mostrar el producto con un modelo o una modelo. Ahora, como existe Instagram, es más fácil vincular un producto a una persona o a un personaje”.