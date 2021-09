El doloroso momento que transita Santiago Maratea tras recibir una terrible noticia

Santi Maratea viene realizando diversas campañas solidarias en sus redes sociales. Una de las cruzadas que más repercusiones mediáticas tuvieron fue la de Federico Ledezma, un pequeño de seis años que padecía un tipo de cáncer llamado neuroblastoma y tenía que viajar a España para llevar a cabo un tratamiento especial.

Luego que en Argentina se le realizara diversos estudios y tratamientos, los médicos le recomendaron seguir un tratamiento en el exterior. Los padres debían recaudar 40 millones de pesos. Allí fue cuando el influencer se enteró del caso y comenzó a recaudar el dinero con el apoyo de sus seguidores en sus redes sociales. Finalmente, en julio de este año alcanzaron el objetivo y la familia pudo viajar a España.

Santiago visitó a Federico cuando comenzaba su tratamiento en Barcelona. Foto: Instagram

Lamentablemente, el pequeño falleció. Maratea comunicó la triste noticia con un video publicado en su cuenta de Instagram. "Estoy bastante triste. No sé cómo dar esta noticia y, la verdad, me gustaría no darla. Me gustaría que no fuera real. Ayer falleció Fede, el nene que ayudamos a que viaje a España y tenía un cáncer muy raro", comenzó Maratea visiblemente emocionado.

"Iba a volver a la Argentina porque el cáncer le había tomado los pulmones y la expectativa de vida era muy chica. Obviamente no sé qué decir. Ni cerca de saber qué decir. La familia lo dejó todo hasta el final", agregó, para finalmente agradecer a todos los que ayudaron a que Fede y su familia pudieran viajar a España.