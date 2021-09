Lali Espósito se bajó y no actuará junto a Tini Stoessel

El próximo 5 de octubre se realizará un mega recital en homenaje a los médicos por su labor en estos tiempos tan duros de pandemia. La cita, que será en el Hipódromo de Palermo, celebraría la tan esperada unión sobre un escenario de Lali Espósito y Tini Stoessel. Pero los fans tendrán que seguir esperando. Según confirmó Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana, Lali se bajó del concierto.

"Lali y Tini fueron convocadas para un mega recital dónde van a estar los 40 artistas más importantes de la Argentina. Pero Lali, aunque hizo todo lo posible para estar, no podrá asistir por que no le coinciden las fechas", explicó el conductor de LAM.

Luego, agregó: "Hablé y me dijo que está grabando una serie los sábados y domingos y no le queda tiempo. Además, en noviembre tiene que estar en España. Estaba la idea, dentro de este recital, de que canten una canción juntas. Ella me dijo que le encantaría, pero que se le hace imposible poder estar".

Finalmente, Ángel contó detalles del evento. "Cada uno va a cantar un tema y después al final van a tocar todos juntos un tema. Esto no es un recital comercial, ni siquiera a beneficio, sino un agradecimiento a todos los médicos de la pandemia, a todo el sistema de salud. Será un evento único que se llamará "Gracias" y va a tener conductores rotativos de distintos canales. Las cinco mil personas que van a ir serán todos médicos", concluyó.