Benjamín Vicuña lanzó una filosa acusación contra el programa Intrusos (América), luego de ver cómo el legendario programa de chimentos y espectáculos está siguiendo las instancias de su reciente separación.

El actor cruzó a los integrantes del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, luego que desde allí hayan asegurado que el artista está “muy deprimido” luego de su ruptura con la China Suárez.

“Lo único que me parece grave es hablar de alguien deprimido. La depresión no es joda”, reclamó Vicuña vía WhatsApp en diálogoc con la panelista Virginia Gallardo. “Y de hecho me aclara. ‘Si lo van a tomar en joda, por favor, no lo menciones’”, comentó Gallardo sobre su ida y vuelta con el actor chileno.

Por su parte, Rodrigo Lussich agregó: “Está hecha la salvedad, por él y por todas las personas que la sufren”. Poco después, Virginia Gallardo hizo referencia a otro momento del diálogo que tuvo con Benjamín Vicuña. “Esta parte la tomé con humor. Me puso ‘ustedes me tienen de punto’”, comentó la panelista sobre el filoso y cómplice comentario del artista.

Recordemos que en los próximos días, el actor viajará a España por un motivo especial y se reencontrará con la China Suárez.