Antonio Laje reveló detalles del vuelo privado que piloteó para Susana Giménez

Tras pasar casi un mes en nuestro país, Susana Giménez regresó a Uruguay en un vuelo privado que piloteó Antonio Laje. El periodista reveló detalles del viaje, y se mostró feliz de haber estado a cargo de llevar a la diva al país vecino.

Este martes, Susana compartió en su cuenta de Instagram un video con la sorpresa de haber encontrado al conocido periodista como piloto del vuelo que emprendió para volver a su casa de Punta del Este.

"¡¡Que sorpresa!! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este ¿saben quien era el piloto? ¡@antoniolaje, un genio!", expresó la popular conductora en su posteo.

En un móvil con Intrusos (América), Antonio Laje se refirió a la experiencia como piloto de Susana Giménez. "Soy muy vergonzoso así que me dio vergüenza cuando lo estaba filmando. La vi tres o cuatro veces a Susana y siempre es igual: recontra simple, sencilla, es un placer llevarla. Fue uno de los viajes más lindos que me tocó hacer. Un agradecimiento gigante a Susana, me encanta cuando una persona de las más famosas de la Argentina tiene humildad, para mí es fantástico", indicó el periodista.