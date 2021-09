La sorpresa de Susana Giménez en su vuelo a Punta del Este: el famoso periodista que piloteó el avión

Este martes, Susana Giménez viajó de regreso a Punta del Este tras pasar casi un mes en el país. La diva tuvo una sorpresa al entrar al avión y encontrar que el piloto era un famoso periodista.

“¡Qué sorpresa! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este ¿¿¿saben quién era el piloto???”, escribió Susana como epígrafe al video que subió a su cuenta oficial de Instagram.

El comunicador que llevó a la famosa conductora a Uruguay fue Antonio Laje. “Yo llegué y no lo reconocí! Vi un piloto, precioso y me dicen, ¿sabés quién es? Laje, me dicen. ¡Laje, es flaquísimo!”, comentó la diva frente al periodista.

El posteo de Susana Giménez en el avión piloteado por Antonio Laje.

Luego Susana agregó: “Yo escuché una vez que eras piloto, pero me había olvidado”. A lo que Laje respondió: “Vine a llevarte. Un placer para mí”. La estrella de Telefe devolvió la gentileza expresando: “Para mí también, flaquito amoroso. Bon voyage”.

Recordemos que Susana Giménez había vuelto al país el 25 de agosto en un avión privado. Durante su estadía en Buenos Aires brindó una entrevista exclusiva para Telefe Noticias y salió una noche al teatro, entre otras actividades.