¿La reconocerías? Así luce Luciana Salazar sin maquillaje

En los últimos días, Luciana Salazar sorprendió a todos sus seguidores al publicar una imagen en la que se la puede ver sin maquillaje. ¿Crees que la reconocerías? A continuación, te mostramos la foto y compartimos todo lo que hay que saber al respecto.

Fuente: Instagram Luciana Salazar (/salazarluli/)

Luciana Salazar y su reciente foto sin maquillaje

Es una de las modelos más conocidas de las últimas dos décadas y lo más probable es que no haya nadie que no la reconozca a simple vista. A sus 40 años, Luciana Salazar goza de un presente en el que se encuentra consolidada como figura pública y en el que también exhibe su particular belleza física.



En la actualidad, se la puede ver en las pistas de La Academia, el concurso que conduce Marcelo Tinelli en el marco de su programa Showmatch. Además, “Lulipop” también mantiene una intensa actividad en redes sociales, en especial en su cuenta de Instagram, en la que posee unos 1,7 millones de seguidores.



Fue precisamente con una de sus historias donde sorprendió a todos sus fanáticos. ¿El motivo? Decidió mostrarse “a cara lavada”, es decir, sin maquillaje, algo raro en las personalidades públicas como ella.



“Así arrancamos, cara de dormida”, fueron las palabras que eligió para acompañar la imagen en la que efectivamente se la ve sin ningún tipo de maquillaje.



Lo que más se destaca es que se la puede reconocer con facilidad. En este sentido, lo más probable es que una de las claves esté en su llamativo pelo rubio, el cual aparece peinado con cuidado.



¿Cuáles fueron las otras ocasiones en las que Luciana Salazar se mostró “al natural”?

Quienes siguen con atención los pasos de Luciana Salazar saben muy bien que no es la primera vez en la que la madre de Matilda elige mostrarse al natural en sus redes sociales.



Ya en 2016, cuando contaba con “apenas” 135 mil seguidores en Instagram, había subido una imagen en la que también se la veía sin maquillaje y recién levantada, “arrancando el finde”, como ella misma expresó.

Fuente: Instagram Luciana Salazar (/salazarluli/)

Por otra parte, en 2019 hizo lo mismo, aunque con pequeñas diferencias. En primer lugar, no se acababa de despertar, sino que estaba en pleno ensayo. Además, no estaba sola, ya que en la foto se mostró junto a su hija Matilda.



Muchos de los comentarios que recibió en la publicación destacaban que Luciana Salazar luce mejor al natural que cuando está maquillada.





¿Qué opinas? ¿Es mejor la versión de Luciana Salazar sin maquillaje?