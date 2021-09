Habló la camarera que vinculan con Benjamín Vicuña y confesó cuáles son sus intenciones

Hace algunos días, comenzó a circular fuertemente la versión de que Benjamín Vicuña habría tenido un affaire con una camarera en Córdoba cuando todavía estaba en pareja. Y ahora, la joven rompió el silencio y confesó cuáles son sus intenciones.

Recordemos que el actor anunció recientemente su separación de la China Suárez, y que la periodista Estefanía Berardi aseguró recientemente que la camarera en cuestión se habría comunicado con la actriz para contarle de la supuesta infidelidad con el actor, luego de que él la bloqueara de WhatsApp.

Recordemos que Vicuña le envió un fuerte mensje a la mencionada periodista, adjuntando una carta documento contra ella para que se abstenga de hablar del presunto affaire.

Y ahora, este jueves en Los Ángeles de la Mañana (eltrece), Ángel de Brito contó que la joven le escribió por privado. “Esta es la famosa moza que venimos hablando todos hace una semana, Marianela, que me escribió y me dijo ‘te mando este mensaje para aclarar lo sucedido y respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno, de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva’”, expresó el conductor sobre las intenciones de la camarera cordobesa.

Además, la joven le dijo: "No estoy a favor de chismes y rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración. Creo, apoyo y vivencio otras formas de comunicación que generan amor, pasión, paz, alegría y empatía. Por ende mi actuar y mi hablar irán siempre direccionados hacia ese tipo de vibración. Deseo luz, trasmutación, perdón, cura. Gracias".

Marianela, la camarera que rompió el silencio sobre su supuesto affaire con Benjamín Vicuña.

Sobre el mensaje, el líder de LAM reflexionó: “Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Algo pasó, porque sino decís ‘es mentira’ y se acabó el tema”.