Rumores de infidelidad en el escándalo entre Rocío Marengo y Eduardo Fort

La noche del martes, Rocío Marengo realizó una escandalosa catarsis en Showmatch contra su pareja Eduardo Fort. "Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación. Se hace el que me apoya y estoy harta", declaró angustiada.

Visiblemente enfurecida, la mediática continuó con su descargo. "Hacete cargo, tenés una novia. Chau, flaco. Estoy hasta acá. Ocho años te banqué Eduardo, estoy hasta acá de tus bolas pesadas", arremetió con dureza.

En medio de las repercusiones por semejante polémica mediática, la panelista Paula Varela reveló en Intrusos que el empresario tuvo un romance con la periodista Nazarena Nóbile mientras estaba con Marengo. "Cuando Rocío dijo su fecha de comienzo de relación -19 de febrero de 2014- recordé que una vez yo vi a nuestra compañera Nazarena Nóbile durante una emisión de Un Sol para los Chicos con Eduardo Fort", afirmó Paula Varela.

Luego, agregó: "Le pregunté si estaba con él y me dijo que sí. Esa historia de amor fue en 2017, más o menos, entonces... ¿cómo Rocío está desde 2014? Nazarena estuvo como seis meses con Eduardo Fort". Además, contó que Eduardo y Nazarena se conocieron en Miami gracias a un amigo en común . "La conoció por César Carozza, su abogado", reveló.

Finalmente, en un audio que le envió a su colega, Nóbile confirmó que tuvo un romance con Eduardo, pero no quiso dar demasiados detalles. "Todo lo que me decís... sí, es verdad. No te puedo decir mucho más. Es una familia que quiero un montón, una familia de muy buen corazón", sentenció.