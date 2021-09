Pamela David y su curioso comentario sobre la salida de Jorge Rial de América

Esta semana, luego de estar varios meses ausente, Pamela David volvió recargada a la pantalla chica. La conductora debutó con La Ruleta de tus sueños, un programa de juegos que reúne a tres participantes que compiten por resolver los paneles de frases y, de esa manera, llevarse grandes premios.

Antes de dar inicio a su nuevo ciclo en la TV, Pamela habló con Intrusos y se refirió a la salida de Jorge Rial de América. El comentario se originó debido al reproche que Adrián Pallares le hizo a la conductora en vivo por haber declarado que en el 2021 no pensaba realizar nada en la televisión.

"¡Es que era así! Un viernes a la tarde ustedes me invitaron a ‘Intrusos’ y yo dije eso, pero más tarde pasó que Jorge Rial terminó con ‘TV Nostra’ y aparecieron las posibilidades y bueno, todo cambia… No es no resistir un archivo, sino que cambié de opinión", explicó al aire.

Y continuó: "A la media hora que Rial anunció el final de ‘TV Nostra’ dije ‘bueno, ojo que ahí hay un lugarcito’. Así que la propuesta después la fuimos buscando, miramos algunos formatos y estoy muy contenta".

Jorge Rial

Para finalizar, sumó: "Es un programa entretenido para la gente en la casa y todos los que participan ganan, nadie se va con las manos vacías, así que es buenísimo. Me hacer feliz poder darle a la gente una bocanada de algo diferente".