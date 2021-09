Grave denuncia contra el novio de Floppy Tesouro

Floppy Tesouro se encuentra atravesando un difícil momento en lo personal. Luego de blanquear su romance con el empresario gastronómico Ezequiel Pereira, y mostrarse completamente feliz con su nueva vida amorosa, la pareja recibió una dura noticia.

Según informaron en Los ángeles de la mañana, el novio de la modelo fue denunciado por estafa. Pereira enfrentaría una demanda en Estados Unidos por más de 27 mil dólares. Fue Mariana Brey quien contó detalles de lo sucedido. "El problema radica en un incumplimiento de pago. Le dieron un dinero para montar una hamburguesería pero quedó en stand by. Al no cumplir con los tiempos determinados, se le pidió el reembolso de dinero y él solo quiere devolverle 10 mil dólares", detalló la panelista del ciclo de eltrece.

"La demanda podría ser por estafa", agregó la angelita. Consultada sobre si el conflicto legal también recae sobre Floppy, la panelista contestó. "Si, porque ella promocionó el servicio que la empresa brinda. Si bien la denuncia no cae sobre ella, hizo la promoción", explicó.

Floppy Tesouro junto a Ezequiel Pereira en las playas de Miami. Foto: Instagram @floppytesouro

Recordemos que meses atrás, Tesouro tuvo que salir a dar explicaciones tras los rumores que vinculaban a su exmarido, Rodrigo Fernández Prieto, con Silvina Luna. "Él tiene derecho a estar con quien quiera. No quiero involucrarme en este tema", reveló la modelo durante una entrevista con Catalina Dlugi.

"Yo sé que el vínculo de amistad que une a Rodrigo y a Silvina data de muchos años antes de que él estuviera conmigo. Además, con ella somos colegas, porque trabajamos un montón de veces juntas. Él tiene derecho a estar con quien quiera. No quiero involucrarme en este tema. No hablamos sobre eso y no es un tema para nosotros. Yo solo quiero que él sea feliz al igual que él me desea la felicidad a mí con la persona con la que estoy", aclaró, dejando en claro que no siente ningún tipo de resentimiento por el padre de su hija Morea.