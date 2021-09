La contundente respuesta de Eduardo Fort a Rocío Marengo

Rocío Marengo protagonizó la portada de todos los medios del mundo del espectáculo luego de la dura catarsis que realizó anoche en Showmatch contra su pareja Eduardo Fort. "Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación. Se hace el que me apoya y estoy harta. Re podrida", declaró visiblemente desbordada por la angustia.

El hermano de Ricardo Fort se sorprendió al ver a su mujer hacer semejante descargo en vivo. Es por eso que decidió comunicarse con la periodista Pía Shaw para contarle su punto de vista. De esta manera, la panelista de Los Ángeles de la Mañana comentó: "Él me dijo que Rocío estaba colapsada desde hace un tiempo. Ellos no tenían diálogo por una reciente discusión".

"El amor no se mide por ir a un programa de televisión", aseguró el hermano de Ricardo Fort respecto a su faltazo a los estudios de eltrece. Luego, reconoció no le gusta estar en la televisión, "que no la paso bien", manifestó.

Luego, aclaró que no se "rascó", como disparó Marengo, durante su viaje a Miami un mes. "No paré de trabajar. Así como ella trabaja, yo tengo una empresa con 1000 empleados a cargo", destacó.

"Me molestó todo. Por qué lo dice en la tele y no en la intimidad. Uno tiene que siempre medir sus palabras, más sabiendo la gente que te ve y pensando en la repercusión que puede tener. Tengo dos hermanos pequeños que van al colegio", finalizó Macarena.