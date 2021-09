Pampita le dijo en la cara a Guillermina Valdes algo que no le gustó nada

Este lunes en la noche, Pampita le dijo en la cara a Guillermina Valdés algo que no le gustó nada. La modelo y la empresaria commparten lugar en el jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece), y aparentemente la relación entre ellas no es la mejor.

En La previa del show (Ciudad Magazine), los integrantes del jurado se evaluaron entre sí con una encuesta. Y allí Pampita aseguró que Guillermina es la más aburrida del grupo. La pareja de Marcelo Tinelli no se quedó callada y respondió desafiante: “¿Por qué?, sino me conocés. Bueno está bien, perfecto, ya me vas a conocer”.

Sobre el final del programa, en un móvil de Los ángeles de la mañana (eltrece), Valdés aclaró: “Nos divertimos, nos llevamos todos muy bien aunque a veces parezca lo contrario. La verdad, no los conozco tanto. Si evaluamos por lo que pasa en el programa, Ángel es el más serio, no baila pero tampoco sé si eso es ser aburrido".

Luego, en respuesta a Ángel de Brito que había asegurado que la modelo y la empresaria se odian, Guillermina Valdés expresó: “A mí la palabra odio me parece muchísimo y me cuesta. La verdad que tampoco nos llevamos mal, nos llevamos bien”.