Jujuy Jiménez atravesó una tensa situación de acoso en un hotel

El lunes por la tarde, Sofía “Jujuy” Jiménez contó que atravesó una tensa situación de acoso en un hotel, y al notar de que no se trata de un episodio aislado, decidió tomar cartas en el asunto.

La modelo y conductora estaba disfrutando de unos días de relax en un hotel de Puerto Madero tras su reciente eliminación de La Academia (eltrece), cuando el hombre se presentó en el lugar y le escribió a través de las redes sociales.

Jujuy dio detalles de la tensa situación a través de stories de Instagram. “Esto lo voy a dejar asentado porque la situación me asusta, me paranoiquea, me da miedo. Ya es la segunda vez que este tipo me acosa, se me aparece donde estoy, va y me busca. Lo hizo la primera vez en un restaurante de la Costanera, denuncié y nunca nadie se enteró porque dije: ‘Lo voy a dejar correr´”, contó pensando de que se trataba de un hecho aislado.

Luego, la modelo contó que un de las empleadas del hospedaje recibió al hombre que pidió un recorrido por las instalaciones, cuando su verdadera intención era dar con ella. “No quiero que vuelva a pasar y estoy emitiendo una segunda denuncia para habilitar una causa penal; estoy asustada, cag… en las patas”, expresó Jujuy Jiménez.

Finalmente, la conductora compartió el mensaje: “¡Yo sigo en la comisaría emitiendo la segunda denuncia y él sigue escribiendo y hablando solo!”. En el chat que compartió como captura de pantalla se lee que el acosador escribió: “¿Salís? Me alojo en el hotel si te vas a quedar ahí”. Después de ingresar al establecimiento directamente la increpó: “¿Por qué no te quedaste a hablar? Cada vez que te veo me enamoro más de vos Sofía; es raro que no sepas que estaba en el hotel porque hace más de 15 minutos que yo estaba adentro”.

Finalmente, Sofía Jujuy aseguró: “Tengo que tomar medidas más drásticas, ya me ofrecieron el botón antipánico”.