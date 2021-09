Alex Caniggia se lanza a la política y promete una revolución con Javier Milei

Este martes, a través de sus historias de Instagram Alex Caniggia anunció que se lanza a la política y promete una revolución con Javier Milei. De esta manera, el mediático se suma a la troupe de famosos que se han lanzado en la carrera por las urnas.

"Dejo este comunicado a través de mi cuenta personal de Instagram gente. No voy a hacer más televisión, me voy a dedicar 24/7 a la política de ahora en más, por una Argentina sin pobres, por una Argentina que los argentinos se puedan comprar lo que se les cante, puedan viajar adonde se les cante y tengan una vida High Society, por una Argentina potencia mundial", contó el ex participante de MasterChef Celebrity.

Además, Alex Caniggia contó que votó a Javier Milei en las PASO. "Me preguntan si fui a votar, obviamente que fui a votar, imbéciles. ¿A quién voy a votar? A vos que me estás mirando en la pantalla, imbécil, ¿A quién voy a votar? A Milei, el peluca".

Finalmente, sobre su proyecto en la política, el mediático enfatizó: "¿Qué se piensan, que voy a dejar que ganen estos zurdos empobrecedores hijos de p...? No, ahora cambió todo, esos zurdos, las ratas quedaron out. Las ratas murieron, se les acabó su tiempo, salieron de las cloacas y quedaron todos envenenados. ¿Me entendés a lo que voy? Se viene una nueva Argentina, una revolución con mi amigo, el peluca Milei. ¡Viva la libertad!".