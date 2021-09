La primera salida pública que eligió Susana Giménez tras su vuelta a Buenos Aires

Este fin de semana, Susana Giménez protagonizó su primera salida pública tras su vuelta a Buenos Aires luego de haber pasado más de un año instalada en Punta del Este.

La diva asistió a una función del espectáculo El método Moldavsky y fue recibida por una ovación del público. Sobre el final de la función, Roberto Moldavsky bajó del escenario y se acercó a la platea para saludar a Susana.

Susana Giménez junto a Roberto Moldavsky (prensa Anita Tomaselli).

Recordemos que a mediados del año pasado, la conductora ya había regresado a Buenos Aires tras sufrir un accidente doméstico en su casa de Punta del Este. En esa oportunidad, la diva volvió al país para tratarse con su traumatólogo de confianza.

En los últimos meses, Susana estuvo en el centro de la atención en los medios por sus complicaciones en su cuadro de Covid-19, que logró superar con la ayuda de un particular medicamento.

“El peor miedo que tuve fue morirme, el segundo que me entubaran. No tenía ganas de morirme en ese momento. Además me aterrorizaba que me pudiera entubar, pedí que si tenían que hacerlo me dejaran ir porque no iba a aguantarlo. Fue lo que le pasó a mi maquillador y no lo aguantó. Te agarra terror porque estás solo en un cuarto. Yo lloraba por todo”, comentó hace unos días Susana Giménez sobre su tránsito por el coronavirus en una entrevista con Telefe Noticias