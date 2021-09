A poco más de un mes de ser mamá, Pampita contó cómo son sus salidas

Pampita se convirtió en mamá nuevamente hace 41 días, y muy pronto regresó con sus actividades laborales, y además aseguró que está lista para salir y no descartó ir a una fiesta electrónica.

La modelo y conductora se tomó una breve licencia en su programa Pampita Online (Net TV) y en el jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece), por lo tanto ahora tiene tiempo retomar su vida social junto a su marido, Roberto García Moritán.

Entrevistada por Paparazzi. Pampita contó que disfruta de salir a bailar. “Me estaban invitando a La Bresh, que es una fiesta que está buenísima y que tal vez vaya algún día, pero como va mucha gente joven, obviamente, hice el chiste: ‘Mirá si voy y me encuentro ya a la nueva generación, ¿no?’”.

Además, Pampita aclaró que no piensa dejar de bailar en el futuro. “Yo siempre voy a ir a bailar, no importa que los chicos crezcan, me van a encontrar seguramente… No me importa la edad. En algún momento saldremos todos juntos”, aseguró con su habitual soltura.

De todas formas, la conductora se encargó de remarcar que la mayor parte de su tiempo está dedicada a su pequeña hija, Ana y que las salidas con García Moritán suelen tener carácter exprés. “Salgo, me voy una hora, saludo, estoy un ratito y vuelvo corriendo a casa. La salida tiene tiempos. Voy contando los minutos y ya sé que a la hora y media tengo que regresar, porque todavía es muy chiquitita”, detalló.