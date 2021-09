La angustia de Jimena Barón al recordar un tropiezo del pasado

Jimena Barón no pudo contener las lágrimas al tener que hacer su devolución de la interpretación que hicieron Viviana Saccone y Tito Díaz de La Tonta, su propia canción que le trajo recuerdos muy dolorosos de su relación con Daniel Osvaldo. "Estoy muy emocionada, no me lo esperaba. Después tendré que ver en terapia qué carajo está pasando. Evidentemente, no resuelvo del todo las cosas",comenzó diciendo la jurado de La Academia de Showmatch.

"A mí me costó mucho La Cobra, porque después de hacer La Tonta hice La Cobra, y un poco la gente se creyó que yo ya había resuelto La Tonta y que era una heroína y que no tenía más problemas. Pero después de La Cobra, viene la pandemia y yo pasé un momento personal muy particular", continuó.

Recordando sus crisis en pandemia, sus ataques de pánico y su fallida reconciliación con el padre de su hijo, agregó: "Conté de mis ataques de pánico y tuve aquella vuelta, aquella recaída que todos conocen. Y me daba mucha vergüenza volver. Cerré mis redes también, porque dije 'soy La Tonta, es mentira que son La Cobra'. No lo terminé de superar. Está adentro mío y tenía mucho miedo de tener que ser siempre La Cobra'".

Luego, Barón confesó: "Simplemente, lo que aprendí es que hay que ser más sensibles y nos tenemos que apoyar mucho más. A mí las críticas me dolieron más que nunca. Me pegué un porrazo que todavía estoy saliendo. Todavía sigo con mis ataques de pánico y de ansiedad".

Para terminar, la artista decidió reflexionar sobre el papel de la mujer: "Me encantaría pasar el mensaje de que nos apoyemos Las Tontas, que si estamos solo para Las Cobras, es muy difícil ser mujer. Yo soy las dos. En lo personal, mi única manera de seguir con mi carrera y mi vida es que me banquen las dos. Si idolatramos solamente a La Cobra es muy difícil la vida y es mentira. A mí se me vino La Cobra encima y tuve que desaparecer. No sabía cómo seguir. Estaría bueno que seamos más sororas con Las Tontas... Hoy día sigo teniendo una vida muy complicada, pero elijo mostrarme feliz", finalizó Jimena.