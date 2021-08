Noelia Marzol y su curiosa teoría acerca de por qué Pampita bailará en La Academia

Noelia Marzol es una de las figuras que ingresó a La Academia como reemplazo en el caño, el ritmo que generó un gran alboroto mediático. La bailarina ocupó el lugar de Débora Plager en la pista de eltrece y al momento de recibir la devolución por parte del jurado, obtuvo un cero por parte de Pampita.

"Yo lo disfruté muchísimo más allá del cero y de todo lo que pasó ese día. Yo me lo esperaba el cero porque venía circulando en redes que nos iban a hacer eso a los que hacíamos reemplazo. Pero espero que sean congruentes y no haya favoritismos", expresó Marzol en diálogo con La Once Diez.

Tal fue el escándalo que el ritmo y la decisión de Carolina Ardohain ocasionó, que ella misma optó por enseñar cómo llevar a cabo una buena performance en el caño y bailará en la pista. "No sé qué puede pasar por la cabeza de Pampita, pero supongo que lo hace como una manera de mostrarle a los participantes de que con voluntad se puede, es una especie de lección que les quiere dar. Yo calculo que ella intuye que hay vagancia en algunos grupos", señaló la artista al aire.

Además, ella explicó que es un mensaje "riesgoso" para las mujeres. "Yo parí hace dos meses, treparme al caño cuando tengo los abdominales bastante inhabilitados es peligroso", manifestó.

Pampita

"Todas tienen la libertad de hacer lo que quieran y lo que sientan, pero objetivamente, todos sabemos que cuando vos estás embarazada, los abdominales se separan, y hasta que todo eso vuelve a su lugar es riesgoso hacer fuerzas porque puede salir una hernia en consecuencia", apuntó.