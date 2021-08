Karina Jelinek reveló el nombre de la mujer con la que será mamá y formará una familia

Karina Jelinek viajó a Miami para completar los trámites necesarios para subrogar un vientre, y en una entrevista reveló el nombre de la mujer con la que será mamá y formará una familia.

En diálogo con la revista Caras, Jelinek confesó que le gustaría críar a sus hijos junto a Florencia Parise, y confirmó que la relación con la mujer con la que convive está lo suficientemente afianzada. Además, Karina definió a Florencia como su “compañera de vida”.

Florencia Parise y Karina Jelinek.

Recordemos que recientemente, la modelo contó en PH: Podemos Hablar (Telefe) que había pedido asesoramiento profesional a la abogada Ana Rosenfeld. “Como no sé mucho me estoy asesorando sobre todo con Ana, pero lo quiero tener acá, y adoptar también. Creo que no es nada malo. Tengo el deseo y creo que no es nada malo traer bebés al mundo, adoptar y armar una buena familia”, había expresado en aquella oportunidad.

Karina Jelinek y Florencia Parise.

Finalmente, en lugar de adopción, Karina Jelinek irá por la subrogación de vientre, ya que según dio a entender por un motivo personal de salud ella no puede gestar.