La filosa respuesta de Dalma Maradona cuando le preguntaron por el Kun Agüero

Es sabido que Dalma Maradona no tiene buena relación con su ex cuñado, Sergio Kun Agüero, y ahora en un ida y vuelta con sus seguidores, la actriz dio una filosa respuesta cuando le preguntaron por el futbolista.

Recientemente se habló mucho sobre la posibilidad de que la incorporación del Kun al Barcelona haya sido “una estrategia” para que Lionel Messi renovara contrato, cosa que finalmente no sucedió.

En medio de este contexto, cuando a Dalma Maradona le preguntaron por su relación con el Kun Agüero, contestó: “Lo que me tiene muy preocupada es que quedó ahí varado en Barcelona y Messi no va... ¡Me preocupa, pobre Kun!”.

A mediados del año pasado, Agüero hizo una videollamada familiar por su cumpleaños y no participó su hijo, lo que hizo estallar a Dalma. “¡Sos lo que hacés y lo que no también! Te creía bastante piola, wachi… El sol no se tapa con la mano, ¿no?”, había escrito Gianinna en sus redes aquella vez. Mientras que Dalma sumó: “Benja, sabé siempre que tu Babu, la Tata, la Titi y mamá te vamos a poner siempre primero. Porque no te merecés menos que eso mi amor. Sos magia y el que no lo pueda ver, que se joda. Y mejor corto acá porque me tenés censurada, @giamaradona. Pero en cualquier momentito prendo fuego todo”.

Dalma Maradona y el Kun Agüero.

El Kun Agüero ha estado cerca de Lionel Messi en estos días difíciles. De hecho, fue uno de los pocos invitados a la exclusiva cena que La Pulga organizó en su casa para despedirse de sus amigos y compañeros del Barcelona.