El gesto de Antonela Roccuzzo en la despedida de Lionel Messi del Barcelona que conmovió a todos

Tras 17 temporadas en el Barcelona, Lionel Messi se apartó del club y brindó unas emotivas palabras. Atenta a todos los detalles, Antonela Roccuzzo tuvo un gesto con su marido que conmovió a todos.

La esposa y los hijos de Messi estaban en la primera fila del auditorio del Barcelona, y ella al notar el estado emocional del ídolo del fútbol se levantó y le alcanzó un pañuelo a su marido. Luego, la empresaria volvió a su asiento y consoló a los tres pequeños, diciéndoles algo al oído para consolarlos.

Antonella Rocuzzo le alcanzó un pañuelo a Lionel Messi. Eric Alonso - Getty Images Europe

“Es sin dudas el momento más difícil de mi carrera”, dijo Messi en su discurso de despedida, aclarando que las partes hicieron lo posible por renovar el contraro, objetivo que finalmente no se logró.

“Hoy me toca despedirme de esto. Llevo toda mi vida acá. Llegué muy chiquito, con 13 años. Pasaron 21 años y me voy con mi mujer y con tres catalanes/argentinos y no puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad”. agregó Lionel Messi.