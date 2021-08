Betty: el ensayo generacional que se convirtió en la nueva joya de HBO

Las series que abordan temáticas adolescentes vienen ganando terreno con gran éxito en las plataformas digitales. Esto se debe, no solo a que gran parte de la audiencia que consume sus producciones pertenecen a este grupo etario, sino que además – y sobre todo – las grandes problemáticas actuales los tiene como protagonistas.

Desde Euphoria (2020), que plantea temas como la identidad de género, el sexo, las drogas y las redes sociales; pasando por 13 Reasons Why (2017), que generó revuelo mundial al meterse de lleno con el bullying y el suicidio adolescente; hasta la recientemente galardonada I May Destroy You (2020), enfocada en el abuso sexual y la violencia de género.

En este complejo universo juvenil se sitúa Betty (2020). La notable miniserie de HBO, dirigida por Crystal Moselle, es un retrato generacional que profundiza en la historia de cinco amigas fanáticas del skate que deberán enfrentar el desprecio machista de una actividad deportiva, social y cultural dominada históricamente por los hombres.

Janay (Dede Lovelace), Honeybear (Moonbear), Kirt (Nina Moran), Indigo (Ajani Russell) y Camille (Rachelle Vinberg) irán afianzando sus lazos de amistad para transitan juntas las dificultades que les esperan en las calles, mientras recorren los suburbios de Nueva York en sus patinetas.

Tras el reciente estreno de su segunda temporada, dialogamos con las actrices Rachelle Vinberg y Ajani Russell.

- ¿Cómo se sintieron cuando se enteraron que Betty continuaría con una segunda temporada?

Rachelle Vinberg: Muy entusiasmada. De hecho, cuando nos enteramos, estaba con Crystal en la playa en Montauk y ella dijo a los gritos: “¡Tenemos segunda temporada!”. Es una excelente oportunidad de poder explorar más. Siento que en la primera temporada dijimos mucho, pero siempre quisimos mostrar y contar más del mundo en el que nos movemos. En especial compartir muchas de las historias más locas que tuvimos que vivir en los últimos años.

Ajani Russell: Lo primero que pensé fue “Wow, me parece que a la gente le gustó”. Estoy contenta de poder contribuir a esta representación de mujeres de color en el mundo del skate y adentrarme en la ciudad de Nueva York a medida que una crece y se da cuenta de quién es. Rachelle Vinberg y Ajani Russell, protagonistas de Betty.

- Los lazos entre las integrantes del elenco se ven muy naturales. ¿Cómo fue trabajar juntas?

AR: Somos todas amigas. Yo vivía con Crystal en una época y Rachelle vivió con Moonbear durante un par de años. Somos como una familia.

RV: También estamos acostumbradas a hacer este tipo de cosas, como filmar de la manera en que lo hacemos. Siento que cuando haces skate en general, siempre tienes la cámara contigo mientras haces las piruetas y hay gente que alienta. Así como se siente filmar con ellos. A veces una viene al set de filmación y no se siente bien. Por suerte una tiene a sus amigas que te ayudan a atravesar la situación y, de repente, estás en la escena con ellas, riendo y sintiéndote mucho mejor.

- ¿Qué es lo que más resaltan en la nueva temporada?

AR: Nuestros dos personajes atraviesan muchas situaciones difíciles en esta temporada.

RV: Estoy de acuerdo. Me gusta como en el guión se va enlazando con cada amistad en el grupo de amigas y con otras personas. Entonces tenemos historias que se entrecruzan. Con Ajani nos divertimos mucho durante nuestras escenas.

AR: Nuestros personajes pueden explorar sus relaciones entre sí. El simple hecho de tener más conversaciones individuales entre sí permite ver quiénes son, descubrir sus valores, su moral y lo que las motiva. Leyenda

- Hubo tantos temas excelentes que exploraron en la serie, que se sentían tan actuales: Black Lives Matter, Breonna Taylor, ser una “Karen”. ¿Por qué estos temas fueron tan importantes para ustedes?

AR: La serie se basa en nuestras vidas, entonces necesariamente la historia se mueve y crece de la misma manera que lo hacemos nosotras. Y también el mundo cambia.

RV: Además fue escrita durante la cuarentena. Cuando uno está en el medio de todo eso se transfiere al guión. Otro tema genial de la serie es la atención a los detalles. Por ejemplo, si te detienes a observar de cerca el fondo, vas a ver carteles que describen con exactitud lo que está ocurriendo en la actualidad en el mundo. En la toma de apertura de la calle, la audiencia verá lugares abandonados por la cuarentena. Refleja exactamente lo que pasaba hace algunos meses.

- Los fanáticos adoran el estilo de la serie. ¿Pudieron aportar algo del sentido de la moda que tienen ustedes?

AR: Sí, por supuesto. Creo que el sentido de la moda de nuestros personajes depende de nuestro estilo. Íbamos a las pruebas y seleccionábamos la ropa diciendo “yo usaría esto”, “esto se ve bien”, “Ah, los accesorios”.

RV: La ropa que usan los personajes es básicamente la que usamos en la vida real. Todas nos vestimos bastante parecido a nuestros personajes. Ajani Russell en el papel de Indigo.

- Hubo tanto amor en las redes proveniente de mujeres jóvenes. ¿Recibieron algún mensaje reconfortante de sus fans?

RV: Ay, sí, muchos. Incluso si es solo un mensaje que dice: “hola, comencé a andar en skate por ti”

AR: En especial cuando estamos todas juntas, el amor es mucho.

RV: En realidad yo empecé a hacer skate porque vi la película Los amos de Dogtown (Lords of Dogtown) de Catherine Hardwicke y pensé: “wow, eso es genial”. Me gustó mucho el personaje de Emile Hirsch y estaba obsesionada con él. Es loco cuando las personas se nos acercan y dicen que comenzaron a practicar skate porque vieron Betty.

AR: Mi modelo a seguir en cuanto a skateboarding fue Reggie de Rocket Power. Se trataba de un personaje de dibujos animados con el cabello violeta. Era la única chica que conocía que andaba en skate. Luego vi los X Games y dije: “Ah, es genial pero no parece que yo pertenezca aquí”. Siempre amé la idea de andar en skate, entonces cuando me encontré con Nina [Moran] a los 18 años fue como: “bien, ¿quieres practicar skate? Entonces habla menos”. Me regaló un skate y siempre le estaré agradecida por eso. Ella tenía confianza en mí, una confianza que yo no tenía en mí misma para comenzar a practicar este deporte.

AR: El otro factor importante para mí, y que me sigue motivando a hacer Betty, es ser un personaje inspirador que yo no tuve cuando crecí. Durante esta temporada me tocó filmar con una niña. Ella tiene 10 años y me dijo: “No veo a muchas personas que se vean como tú o que tengan el peinado que tienes [en el mundo del skate]”. Ella tenía un peinado afro gigante y hermoso. Estoy feliz de que esta niña negra tenga ese tipo de confianza en sí misma a tan temprana edad y que pueda ser tan introspectiva. Me emocioné nuevamente cuando su madre se acercó a mí dijo: “me encanta que ella pueda conocerte. Es genial que tenga a alguien a quien admirar que practique skate”. La niña me preguntó si se podía tomar una foto conmigo, y yo le dije: “pero por supuesto”. Luego me tuve que ir, di media vuelta y comencé a llorar. Camille (Rachelle Vinberg).

- ¿Cuáles fueron las partes más difíciles de filmar?

AR: Toda la interacción que Indigo tiene con los hombres es simplemente desagradable y uno puede ver que ellos la desprecian. Una puede apreciar en esas situaciones que estos hombres no respetan a las mujeres y que hay misoginia. Esas escenas reviven el trauma que experimenté, y no estoy hablando de relaciones románticas, estoy hablando de caminar por la calle, esos tipos de interacciones con extraños y una piensa: “¿de dónde sacas el coraje para dirigirte a alguien de esa manera?”.

- ¿Cómo fue trabajar en HBO?

AR: Estupendo, por supuesto. Fue diferente e intenso, ya que nuestra experiencia anterior en conjunto fue con una onda mucho más relajada. ¡Esto es HBO! Así que decíamos: “bueno, gente, tenemos que estar a la altura”. Skate Kitchen fue una película independiente, honestamente, éramos un par de chicas que compartían un departamento.

- ¿Cómo se sienten con el lanzamiento?

AR: ¡Aterrorizada!

RV: La serie es para nuestros pares. Es para las chicas y para gente que son similares a nosotras. Y eso es lo que realmente importa. Digan lo que digan los otros, no importa. No es para todo el mundo.

AR: La hicimos con una audiencia objetivo en la cabeza, para personas como nosotras. Para quienes se sienten no representadas o mal representadas.

RV: Pero creo que es una serie con la que todo el mundo se puede identificar, pero el foco son nuestros pares.

- ¿Cómo fue trabajar con Crystal?

RV: Es como de la familia. Somos tan cercanas que a veces discutimos porque “yo no quiero decir eso” o “¿por qué no decimos tal cosa?”, y ella nos respondía: “pero yo soy la directora”. Obviamente todas tenemos respeto por la otra, pero las peleas eran divertidas. En general ella es muy receptiva a lo que tenemos para decir, siempre escucha nuestra opinión y también nos pregunta qué pensamos sobre las cosas.

AR: Nos apoya mucho. No es solo otra directora productora que narra una historia de este grupo de personas que están mal representadas. Se trata de contar nuestras propias historias y por eso creo que Betty fue tan exitosa en el sentido de que es totalmente genuina y auténtica. Ella colabora mucho con nosotras.

- ¿Cuál fue el punto más importante en toda la serie, algún recuerdo que se lleven con cariño?

AR: Cuando mi personaje estaba atado con cuerdas y volaba. Esa escena fue muy divertida.

RV: Cuando estábamos andando en skate por la calle en la escena de apertura. Fue realmente genial porque cerraron una calle en el Soho. Era un entorno simplemente bellísimo y se puede ver la avenida Bowery. Yo pensaba: “esto es realmente cool, sí estamos en esta ciudad y estamos haciendo esto. No sé si lo vamos a poder hacer de nuevo”.