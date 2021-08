Sabrina Rojas confesó por qué renunció al programa de Karina Mazzocco

Sabrina Rojas renunció a fines de julio al panel de A la tarde (América), el programa de Karina Mazzocco. La salida de la actriz dio lugar a múltiples versiones, por lo que la artista decidió salir a aclarar los tantos y confesar el motivo de su decisión.

A contramano de las versiones de roces entre Rojas y sus compañeras, ella este jueves en la tarde asistió como invitada al ciclo del que participó durante pocos días y se mostró radiante.

"¿Por qué te fuiste?", le preguntó Mazzocco a Rojas sin rodeos. "Fue un tema de horarios. De hijos. Hay madres que tiene que salir a laburar y no les queda otra. Yo, en cambio, puedo elegir quedarme en casa y estar con mis hijos, que todavía son chicos", aseguró.

Luego, Sabrina agregó que el cambio de virtualidad a presencialidad en las escuelas modificó notablemente su rutina. "Cuando arreglé estar acá, me podía organizar mejor porque no iban jornada completa al cole. Ahora, que volvieron a la jornada completa, se me haría imposible coordinar para ir a buscarlos".

Sobre las versiones de peleas con sus compañeros, Sabrina Rojas enfatizó entre risas: "Me decían '¿te peleaste con Karina Mazzocco?'. Sos tan generosa. Todos son hermosos. De hecho, los sigo en las redes y cuando los veo digo 'ay, yo quiero estar ahí'".