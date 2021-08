Declaró la madre de Chano Moreno Charpentier y aportó un dato clave que podría cambiar el rumbo de la causa

En la tarde de ayer jueves la mamá Chano Moreno Charpentier declaró ante el fiscal y dio un date clave sobre el tenso episodio en el que su hijo fue baleado. Además, declararon el padrastro y el tío del cantante.

La declaración testimonial fue de manera presencial. "Estuvieron dos horas ante el fiscal y dio a conocer detalles de lo que pasó con su hijo y el policía y además precisó datos de días anteriores de Chano", contó Pablo Layus en América Noticias.

Luego, el periodista agregó: "Ella eligió hacer un corazón con la mano a la prensa y no dio declaraciones. Dijo que no tenía nada que objetar de la investigación que se lleva a cabo. Dentro de su declaración estuvo presente el abogado del policía al que se lo acusa de un exceso de violencia."

Además Layus remarcó: "Hay un hecho no menor, Chano la semana anterior estuvo internado por su problema de adicciones y que él mismo decidió abandonar. Los problemas vienen de hace mucho tiempo", afirmó Marina Charpentier en charla con el fiscal.

Sobre lo que pasó el día que el policía le disparó a Chano Moreno Charpentier: "La mamá recuerda que en un momento su hijo levanta los brazos, y le grita al policía, ´Cocorito, ¿me vas a disparar?´. Y es lo único que recuerda. No puede establecer la distancia entre el policía y el músico. Esto es un factor importante. Sostuvo además que estaba un poco sacado. Dio además una versión con más detalles de por qué llegaron los policías, la gente de la ambulancia, los médicos, ella hizo más hincapié en recriminarle a la psiquiatra que estaba en ese momento de por qué no le pusieron una inyección para que se calmara y dijo que no entiende la actitud del policía porque no recuerda la distancia entre ambos", comentó Layus sobre los puntos más salientes de la declaración de Marina Charpentier.

Pero el detalle clave consiste en que la mujer afirmó que su hijo en ningún momento agredió físicamente a nadie y que ella no lo vio empuñar un cuchillo, al contrario de la versión policial. En este escenario, para ella el disparo fue injustificado.