Revelan las secuelas que atraviesa Susana Giménez tras el coronavirus

Susana Giménez continúa su recuperación en su mansión de Punta del Este, Uruguay, tras haber pasado varios días internada por su cuadro de coronavirus. Y ahora, a un mes de su alta dieron a conocer cuáles son las secuelas que atraviesa la diva.

La popular conductora ha disminuido su actividad en la red en este último tiempo, y se ha limitado a mostrar algunas actividades y caminatas que hace como tratamiento para recuperar su capacidad pulmonar.

"El sábado pasado tuvo que ir nuevamente al Cantegril para hacerse placas porque el médico quería ver cómo estaba... Las placas dieron bien, pero quedó un poco ronca", detalló Carlos Monti este miércoles en Nosotros a la mañana (eltrece).

Luego, el panelista agregó: "En las últimas horas hubo preocupación. De hecho, en su cuenta de Instagram, ella cumplió con una pauta comercial y se le nota que le falta un poco el aire y está ronca".

Con respecto al futuro laboral de Susana Giménez, el periodista indicó que se está especulando con el regreso de la diva al país a mediados de este mes, pero por el momento no hay nada seguro. "Está muy tranquila y cuando le preguntan si tiene ganas de volver a la televisión dice que no. Además está muy atenta a la participación de su hermano Patricio en 'MasterChef Uruguay' y los productores de ese programa están pugnando para que ella vaya a hacerle el aguante... todavía esto no está confirmado pero por eso, Susana estaba evaluando si vuelve a la Argentina o sigue instalada en su mansión de Punta del Este, La Mary", concluyó Monti.

Por otro lado, recordemos que Patricio Giménez, hermano de Susana, ya debutó en la edición uruguaya del exitoso certamen gastronómico, y allí soprendió al marcar sus diferencias con la diva.