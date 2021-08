Los dos famosos testigos de la supuesta infidelidad de Benjamín Vicuña a la China Suárez

Este martes en Los ángeles de la mañana (eltrece), revelaron que hay dos testigos de la supuesta infidelidad de Benjamín Vicuña a la China Suárez.

En estos días, se dijo que el actor habría tenido un affaire con una camarera de un restaurante en Córdoba, y en ese momento según Cinthia Fernández el chileno estaba en compañía de dos famosos que "serían sus cómplices".

La panelista agregó que entre los testigos "había una amiga de la China”. "Eran dos actores muy conocidos que estaban en esa mesa. Aparentemente Fernán Mirás, que era uno de los compañeros de elenco en ese momento, hacían una obra juntos, y Laura Cymer que, aparentemente, estaban en la mesa cuando pasó todo esto”, afirmó la precandidata a diputada.

Finalmente, Cinthia Fernández dio más detalles sobre la presunta infidelidad de Vicuña a la Suárez.. “De hecho, hay un tuit de un usuario que hoy no está disponible. No sé el motivo. Esto no es información, estoy contando algo que pasó en las redes sociales, en donde, el 31 de agosto del 2019, que coincidiría con esta crisis y con la fecha del rumor de esta nueva separación”. En esa publicación, según la integrante de LAM, un usuario habría dado información sobre el supuesto affaire.

Mientras tanto, recién separada de Benjamín Vicuña, la China Suárez se está instalando en su nueva casa y en estos día compartió imágenes del mobiliario y la lujosa decoración.que eligió para cada ambiente de la propiedad.