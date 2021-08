El sarcástico comentario de Jorge Rial sobre la vuelta de Susana Giménez al país

Jorge Rial lanzó un sarcástico comentario sobre la vuelta de Susana Giménez al país, tras meses instalada en Punta del Este. Recordemos que la diva llego hace unos días a la Argentina y próximamente regresará a Uruguay.

Mientras esperaba el debut de Lionel Messi en el PSG, Rial se dispuso a responder preguntas de sus seguidores y un usuario le consultó: "¿ Qué opinas que volvió Susana?”. El periodista no dudó en responder con acidez: "¿A Argenzuela?? ¿Volvió?”, acompañado con un emoji de risa.

Recordemos que en una entrevista radial con Jonatan Viale, la diva cuestionó duramente al Gobierno y aseguró que no quiere que la Argentina se convierta en "Argenzuela".

"Me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina. Yo cada vez que matan aun tipo para robarle el auto es como si me mataran a mi, no puedo creerlo. La inseguridad es tan terrible como el virus", sentenció en aquella oportunidad Susana Giménez.

Por otro lado, Jorge Rial contó en una oportunidad expresó con ironía que le puso Argenzuela a su programa de radio en homenaje a la popular conductora.