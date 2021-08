Revelan qué le dijo Chano Moreno Charpentier al policía segundos después de ser baleado

Chano Moreno Charpentier está internado desde hace poco más de una semana tras atravesar un tenso episodio que tuvo dramático desenlace, y ahora trasacendió qué le dijo el cantante al uniformado segundos después de ser baleado.

En la tarde de este martes, se dieorn a conocer detalles de la declaración de la oficial Vanesa Flores, compañera de Facundo Amendolara, el policía que le disparó a Chano.

“Te voy a matar, ¿por qué me disparaste? No me toques, me duele la espalda”, habría sido la reacción del artista después de recibir un impacto de bala en el abdomen.

Recordemos que Facundo Amendolara, Mariano Giaccio y Vanesa Flores fueron los tres oficiales que estuvieron en la casa de Chano Morenon Charpentier tras recibir un llamado de un psiquiatra de la obra social del cantante, quien pidió ayuda a la policía porque el exlíder de Tan Biónica se encontraba “alterado y violento”.