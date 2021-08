Cande Tinelli estalló en la red tras ser denunciada por estafa y tomó una terminante decisión

Este lunes, Cande Tinelli quedó en medio de un escándalo tras ser acusada de estafa por una emprendedora, y ahora la influencer estalló en la red y tomó una terminante decisión.

Según lo que dice la mujer que denuncia a la hija de Marcelo Tinelli, Cande no cumplió con un canje que había pactado y no mostró ni mencionó ninguno de los productos que la emprendedora en cuestión le alcanzó hasta su casa. A partir de este momento, la "it girl" recibió insultos de varios usuarios en la red y decidió tomar cartas en el asunto.

“A partir de ahora no hago más canjes. Espero que entiendan los que me piden que los ayude. Aunque realmente me den ganas, porque deseo que a la gente le vaya bien. No es un momento para aceptar este tipo de cosas”, aseguró Cande Tinelli a la vez que aseguró que las redes para ella representan “una gran fuente de trabajo”.

Finalmente, la influencer remató: “A la persona que dice haber invertido en mí que no mienta. Que pase por mi casa que le devuelvo la taza, la pantufla y el pijama del tamaño de Lolo que me mandó. Si no, le devuelvo el dinero, no tengo problema. Gracias a todos por entender. Me hinché las pelotas”.