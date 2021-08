La reacción de Roberto García Moritán cuando le preguntaron sobre la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez

Tras el anuncio de Benjamín Vicuña sobre su separación de la China Suárez, la prensa puso su atención en la noticia y en esta oportunidad le consultaron a Roberto García Moritán sobre la ruptura de la pareja y su reacción fue categórica.

“La verdad es que no tengo información sobre este tema y preferiría no opinar”, aseguró contundente el marido de Pampita en diálogo con el programa Mitre Live. De todas formas, el empresario agregó que Benicio, Beltrán y Bautista, los tres hijos que comparten Vicuña y Pampita. “Están bien, están espectaculares. Los tres con una personalidad muy diferente, cariñosos, inteligentes. Espectaculares los tres”.

Recordemos que esta semana también abordaron a Pampita desde un móvil de Los ángeles de la mañana (eltrece) para que brinde su opinión sobre la separación de su ex, y la modelo no dudó en mostrar su enojo frente a la consulta. “¿Yo alguna vez les contesté algo del padre de mis hijos? Porque a mí me sorprende que sigan preguntando cuando no tengo nada que ver”, expresó enojada la itnegrante del jurado de La Academia (eltrece).

La separación de Benjmín Vicuña y la China Suárez llega envuelta de rumores de infidelidad e incompatibilidades entre ambos. Mientras tanto, los artistas ya tratan de rearmar sus vidas y el actor chileno ya fue visto en su primera salida de soltero en la noche porteña.