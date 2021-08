Vicky Xipolitakis rompió el silencio tras la posibilidad de que la declaren insana

Este martes, trascendió que el exmarido de Vicky Xipolitakis busca que la declaren insana para así hacerse cargo de la tenencia dle hijo que tuvieron juntos, y ahora Vicky rompió el silencio y se refirió a las pericias psiquiátricas que le realizaron.

Recordemos que en la mañana, Yanina Latorre se refirió a la patología que estaría cursando la mediática y reveló extrañas conductas de la mediática, incluyendo que duerme con el secador de pelo encendido.

En la tarde, Xipolitakis hizo su descargo en Cortá por Lozano (Telefe). “Cuando el padre hizo unas pericias que fueron todas desfavorables para él y peligrosas para el nene, yo me puse ante la Justicia para que decir que por favor hagan el informe nuevamente, que se lo haga el papá también”, detalló Vicky.

Luego agregó: “Yo me sometí a los estudios y pedí que él también lo hiciera. Esta última me llamó la atención porque no salió como las otras: una le dio borderline, que es como un trastorno límite de la personalidad por las que puede llegar a hacer cosas tremendas. Y el otro le dio que era una patología del ángel, que es peligrosa”.

En cambio, sobre sus pericias, Xipolitakis aseguró: “Mis abogados me dijeron que no es nada de insanidad, sino que es algo de personalidad, nada grave. No es blanco ni negro. Basta de violentar a la madre con que le pueden sacar al nene, que es la única que lo crío. En tanto que sobre las versiones de sus extrañas conductas, aclaró: "No duermo con un secador prendido ni loca, porque es peligroso. Sí con una luz tenue”.

Finalmente, Vicky Xipolitakis sentenció sobre su ex: "Lo único que quiere es hacernos mal al nene y a mí. Es un camino feo el que prefiere tomar, no es necesario”.

