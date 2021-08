Una amiga de Pampita destruyó a Benjamín Vicuña con una demoledora teoría sobre su ruptura con la China Suárez

Una de las mejores amigas de Pampita destuyó a Benjamín Vicuña con una acusación demoledora, justo a días de la separación de la China Suárez.

Paula Galloni habló en el especial de Intrusos (América) y aseguró: “Yo creo que Pampita desde hace mucho tiempo no habla más de Vicuña porque, en algún momento, cuando la cosa estaba un poquito mejor, ella había dicho algo que no le gustó a él. Le mandó mensajes y me acuerdo que le había dicho ‘callate’ o algo así. Entonces. a partir de ahí, ella dijo: ‘Me muerdo la boca antes de hablar’”.

La China Suárez y Benjamín Vicuña.

Luego, cuando le preguntaron a Galloni por la separación de Vicuña y la China Suárez, respondió categórica: “A mí, sacándola a Pampita y hablando de Benjamín Vicuña, no me sorprende nada. Pero creo que no le sorprende a nadie. Yo tengo esta teoría: él arrancó una novela nueva sin la China Suárez y es la primera vez que trabajan separados en la Argentina. Él pone un pie en otro país y es otra historia. Lo que digo es que él es un seductor serial, un depredador”.

Recordemos que además en los últimos días la China quedó envuelta en rumores de infidelidad con el trapero Wos, versión que la propia actriz se encargó de refutar.