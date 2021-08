Eduardo Feinmann cruzó a un actor ultra K y lo trató de "descerebrado" y "talibán"

Este lunes, Eduardo Feinmann cruzó a un actor ultra K que en las últimas horas dijo que el Gobierno “tendría que hacer una revolución armada”, con el objetivo de terminar con los problemas estructurales del país. El conductor lo trató de "descerebrado”, con un fuerte descargo.

Rául Rizzo levantó polémica el domingo al decir: “El capitalismo, como sistema, no puede existir si no hay pobreza, si no hay corrupción. El Gobierno tendría que hacer una revolución armada para terminar con eso. Una revolución armada tiene que hacer. Porque el poder, tanto militar como mediático y económico, lo tienen otros”.

Frente a las palabras del actor, Feinmann retrucó duramente desde El Noticiero (LN+): “Este domingo, en un canal hegemónico K, Raúl Rizzo dijo esta barbaridad. Este talibán quiere que el Gobierno se transforme en talibán y empiece a matar. Lo que propone este descerebrado es matar a empresarios. Habla de la pobreza... para Rizzo, el Gobierno tendría que hacer -a lo talibán- una revolución armada para matar a los militares, a algunos periodistas o todos los que no les guste al Gobierno, y también a empresarios... y con eso se termina la pobreza”.

Finalmente, Eduardo Feinmann señaló que Rául Rizzo fue denunciado por apología al delito.