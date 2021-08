Jorge Rial denunció a un vecino por un insólito motivo y sumó un fuerte reclamo político

Jorge Rial expresó indignado un conflicto que tiene con un vecino en el barrio porteño de Belgrano. El periodista explicó el insólito motivo que llevó a denunciar a la persona que vive junto a su casa y sumó un fuerte reclamo político.

"Ustedes se quejan de los carpinchos; tengo un vecino con gallinas y gallos en el jardín que no paran de romper los huevos desde las tres de la mañana. Zona residencial, no en medio del campo. Ya lo denunciamos a @gcba pero ni bola. Si no hay una vereda para romper no les importa”, escribió Rial.

El indignado mensaje de Jorge Rial contra su vecino.

Además, el exlíder de Intrusos (América) adjuntó a través de sus stories de Instagram videos en los que desde su jardín se escucha un gallo cantar en plena madrugada. Y luego, aclaró que también se sumó una oveja. “Pusieron una granja en Belgrano”, comentó Jorge Rial en su posteo.

El periodista ya había reclamado a comienzos de año por la presencia de ruidos molestos en horarios inoportunos por parte de su vecino.