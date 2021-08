¿Quién es Fiorella Giménez, la bailarina que rebotó en los castings y hoy es dueña del corazón de Cachete Sierra?

Junto a Cachete Sierra forma una de las parejas más adorables de Showmatch y también una de las relaciones amorosas más recientes del mundo del espectáculo. Pero, ¿quién es Fiorella Giménez? A continuación, compartimos todo lo que hay que saber acerca de la bailarina del momento.

Fiorella Giménez. Fuente: Instagram Fio Giménez (/fiogimenez1)

Fiorella Giménez y el esfuerzo para llegar adonde está

Si bien hace varios años que está vinculada al programa que encabeza Marcelo Tinelli, recién en este 2021 la fama tocó a las puertas de Fiorella Giménez.



De la mano de Agustín “Cachete” Sierra, su incipiente pareja sentimental, Fiorella se luce en la pista de La Academia y llama la atención de todo el mundo gracias a su enorme talento como bailarina.



Revista Gente comparte que Giménez, de 22 años, es Licenciada en Composición Coreográfica y que estudió en la Fundación Julio Bocca. Al mismo tiempo, se aclara que no solo es bailarina, sino que también se destaca como acróbata y como docente de las disciplinas ‘acrojazz’ y ‘femme’.



“Amo con todo mi corazón lo que hago”, dijo hace unos días Fiorella Giménez en plena devolución del jurado luego de su baile en el caño. “Tardé mucho para llegar a esta pista. Hice muchas audiciones y no sé si se va a volver a repetir, y le estoy sacando el jugo al máximo”, agregó.



Fiorella Giménez y su camino hasta la pista de Showmatch y los elogios del jurado

En línea con lo anterior, Fiorella Giménez también expresó que hace unos 5 años que venía presentándose en las distintas audiciones para participar de Showmatch.



Rápidamente, tanto el jurado como las encargadas de hacer dichas audiciones le dijeron a Giménez que tiene 22 años, es decir, que todavía es muy joven.



En este sentido, las expertas aclararon que no es tan fácil llegar a la pista de Showmatch y que no cualquiera lo logra. Para esto es necesario transitar un camino y madurar en el trayecto.



“Hay un proceso para llegar a partenaire”, le respondieron. Al mismo tiempo, le remarcaron que “este es el momento”, por lo que no tiene mucho sentido mirar atrás más que para apreciar el esfuerzo realizado.



Luego de ser Chica Showmatch en 2018, Fiorella Giménez no solo se luce en la pista del programa conducido por Tinelli, sino que además llama la atención de los jurados, quienes la elogian por su talento y sus capacidades como bailarina.



Como si fuese poco, al éxito que vive se suma el hecho de que Giménez también encontró el amor de la mano de Cachete Sierra. Todo parece indicar que los actuales son tiempos más que interesantes para esta bailarina que sabe lo que es el esfuerzo y tener que insistir para hacer realidad los sueños.





¿Qué opinas? ¿Conocías la particular historia de Fiorella Giménez?