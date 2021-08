El difícil momento que atraviesa Sandra Borghi junto a su familia: "No me siento bien"

El pasado viernes, Sandra Borghi presentó síntomas compatibles con covid-19 y por ello debió aislarse. En las últimas horas, confirmó haber sido diagnosticada con la enfermedad y utilizó sus redes sociales para hablar sobre el tema. "Covid positivo. Hoy nos tocó a nosotros, cuando parecía que ya no nos atrapaba y que se estaba alejando cada vez más, entró a casa sin avisar y nos contagió a todos. ¡Sí, a todos! Mi marido, todos los chicos y yo", comenzó diciendo en Instagram.

Y continuó: "Perdón que no les grabo un video pero no me siento con fuerza para hacerlo, quedé muy abrumada con la noticia. Y realmente no me siento bien".

Tras dar covid-19 positivo, Sandra Borghi habló sobre el tema en Instagram

"Trato de que mis hijos la pasen lo mejor posible y que no se angustien con todos los fantasmas que dan vuelta alrededor de esta enfermedad", agregó.

Sobre cómo transitan la difícil situación, expresó: "Espero pronto tener mejores noticias, por ahora estamos dándole pelea. Por momento cae uno y sube el otro y así la vamos llevando todos juntos. Somos parte de los millones de argentinos que pasaron por esto".

El mensaje de Sandra Borghi en redes

Además, manifestó que estará lejos de las cámaras hasta recuperarse por completo. "Por lo menos por 10 días, según como se vaya desencadenando la enfermedad en mi familia. Si bien estamos todos contagiados, nos pegó a todos distinto", manifestó.

Por último, contó que por contacto estrecho, El Pollo Álvarez debió aislarse y saldrá desde su hogar en Nosotros a la mañana y en el piso lo reemplazará Laurita Fernández.