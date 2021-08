Alfredo Casero reveló por qué le dice "Porota" a Cristina Kirchner

Alfredo Casero estuvo como invitado este miércoles en el programa +Realidad (LN+), y allí explicó por qué le puso a Cristina Kirchner el particular apodo de "Porota".

“Es una mina que la escuchás decir: ‘Eh, que se suturen el or...’”, señaló Casero en referencia a un audio que había pasado previamente Jonatan Viale en el ciclo, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner hablaba con Oscar Parrilli y le lanzaba ese concepto sobre algunos referentes del peronismo.

En ese momento, Casero agregó: “Ella no es Lady Chatterley. Yo le digo Porota porque se parece a una señora que se llamaba Porota que tenía medio esa misma manera de tratar y todo lo demás, que era por problemas que ella tenía”.

Finalmente, Alfredo Casero interrumpió su anécdota diciendo: “Bueno, no importa. Un saludo a Porota. Ah, no, se cag... muriendo. La otra Porota, no esta”.