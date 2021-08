El gesto de Antonela Roccuzzo que reavivó viejos rencores con Shakira

Antonela Roccuzzo dejó bien en claro su posición respecto a Shakira. Desde hace tiempo se viene rumoreando que entre la esposa de Lionel Messi y la cantante colombiana no hay ningún tipo de afinidad. Bueno, esto quedó confirmado luego que la rosarina organizó una fiesta para despedir a Messi de su rol en el FC Barcelona y dejó afuera a Gerard Piqué y su mujer.

Según los trascendidos del círculo íntimo, Roccuzzo no le habría perdonado nunca a la cantante colombiana que provocara la ruptura de Piqué con su amiga, Nuria Tomás. Cuando Lionel se casó con Antonela, este viejo rumor se reavivó y Shakira debió negar públicamente.

Al ser consultada durante una entrevista en Telenoche sobre el rumor de enfrentamiento con Roccuzzo, la cantante se ocupó de negar todo. "No sé de dónde salió eso. No entiendo para nada porque muchas veces nos han visto juntas. A alguien se le ocurrió decir una tontería como esta y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor. Pero no, tenemos una relación excelente y si puedo ir a su boda iremos, porque además Gerard y Leo son amigos desde muy pequeños", indicó.

Sin embargo, ni Piqué ni Shakira asistieron al evento de despedida de Messi, días antes de viajar definitivamente a Francia para incorporarse al Paris Saint Germain. "Hizo un fiestón por todo lo alto en su casa de Barcelona, a la que acudieron amigos y muchos de sus compañeros del equipo azulgrana, aunque entre ellos no estuvo Gerard Piqué ni Shakira", publicó el portal Semana de España.

Al día de hoy, Nuria y la rosarina mantienen ese fuerte vínculo, razón por la cual la Roccuzzo parece elegir mantenerse alejada de la cantante.