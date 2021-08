Tras la polémica por su baile del caño, Pampita respondió a las críticas con un contundente mensaje

Pampita volvió rápidamente a trabajar a días de dar a luz a su hija, y hace algunos días se sumó al baile del caño en ShowMatch (eltrece). En las red, se multiplicaron las críticas por el poco tiempo que pasó desde su parto hasta la performance y la modelo respondió con un contundente mensaje.

En su programa Pampita Online (NET TV), la conductora habló sobre la polémica. “El que sabe de caño sabe que hice un chamuyo total, pero no importa. Lo que importa es que me divertí y la pasé genial", comentó.

Luego, Pampita agregó: “No hubo ensayo. No había una coreografía. Fue algo libre. Es más, la vertical al principio no me salió y la hice de vuelta. No estaba en competencia. Cuando no hay presión, te divertís. Trucos no pude hacer ninguno porque no me responden los abdominales”.

A la hora de defenderse de las críticas en la red, la modelo lanzó un fuerte mensaje. “Yo no pretendo ser ejemplo de nada, ni quitarles nada de su maternidad, ni su licencia. Me parece bien que tengan el tiempo necesario con su bebé. Es más, me parece muy cortito tres meses de licencia en el laburo, ojalá tuviéramos más y haya más leyes que nos apoyen a todas las mamás”, expresó.

Pampita concluyó: “Me parece que está bueno que nos abracemos y nos queramos todas entre mujeres, que nos apoyemos. Así como yo las apoyo a todas y me parece perfecto que cada una lo transite como le parezca. Beso y abrazo a todas las mamás. Las entiendo. Yo también tengo días bajón, pero no los muestro acá. No todo lo que se ve en la tele es las 24 horas del día. No vamos a idealizar ninguna maternidad”.