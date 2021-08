Marcelo Tinelli confirmó al invitado especial que llegará a La Academia

Durante la tarde del martes, Marino Martínez anunció que debutará en la pista de La Academia de Showmatch acompañando a Luciana Salazar y a Jorgito Moliniers en la salsa de a tres.

"Les quería contar que voy a bailar salsa de a tres con Jorgito Moliniers, mi amigo, y Luciana Salazar. ¡Divertido!", escribió Mariano en una de sus historias de Instagram, y obtuvo de inmediato la aprobación de Marcelo Tinelli, que le contestó: "Vamos Marian. Te adoro".

Por la noche, el conductor confirmó la presencia del actor y además se mostró muy interesado en hacer videos de TikTok junto a él, teniendo en cuenta la enorme repercusión que está teniendo en esa red social.

"Ángela subió una historia con Gonzalo Heredia preguntándole si quería bailar la salsa de a tres. ¿Mirá si viene Gonzalo Heredia? Lo que sí tenemos confirmado es que Luciana Salazar acaba de confirmar con Jorgito Moliniers ¡que viene Mariano Martínez a bailar la salsa de a tres!", advirtió Tinelli. "Yo me muero con Mariano Martínez. Me muero muerto y me pongo a hacer Tik Tok con él. Cada cosa que sube Mariano, para mí es lo más", aseguró el conductor.