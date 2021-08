Inesperado comentario de Pampita sobre el romance entre Nicole Neumann y José Manuel Urcera

Pampita lanzó un inesperado comentario sobre el romance entre Nicole Neumann y el piloto José Manuel Urcera. La conductora se refirió a su colega en su programa Pampita Online (NET TV).

Cuando en el ciclo analizaban el look de Nicole para acompañar a su novio en las carreras, Pampita habló del presente sentimental de Neumann y le envió los mejores deseos.

"Está muy linda, me alegro que esté contenta y este romance que sigue viento en popa eh... Sigue ahí con José Manuel Urcera. Muy bien, que viva el amor y los enamorados", enfatizó Pampita.

Recordemos que recientemente Nicole Neumann se refirió a la chance de tener hijos con José Manuel Urcera. “No es algo que tenga la necesidad ni el deseo, hoy. Pero si estoy muerta de amor por una persona y esa persona me lo pide muerta de amor, seguramente no le pueda decir que no a ninguna de las dos cosas. Me muero de amor con esas cosas en el hombre, cuando se le cae la ternura. No le puedo decir que no si me llega a pasar”, comentó la modelo.

Además, sobre la posibilidad de convivir aclaró: “Me gusta la convivencia, la vida de a dos, compartida. Pero tiene que ser muy meditado y consensuado entre todo el grupo. Somos muchas”.