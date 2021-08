Stefi Roitman relató el calvario que tuvo que enfrentar en las últimas horas

Stefi Roitman regresó a la Argentina para acompañar a su pareja Ricky Montaner en sus compromisos laborales con La Voz Argentina. A pesar de estar feliz de poder reencontrarse con su familiares y amigos, la joven influencer vivió un momento complicado por los inconvenientes generados durante el traslado de su perro Mao desde Miami a Buenos Aires.

"Tenemos un nuevo integrante en la familia... Bah, un viejo integrante en la familia que viaja a la Argentina. Con ustedes... Mao. ¿Quién viaja a la Argentina?", comentó desde el aeropuerto de Miami en un video que compartió con sus seguidores de Instagram.

Ya en Buenos Aires, la joven reveló muy angustiada: "Estaba supuesto a viajar esta noche, pero no se pudo. 4 días más tarde se logró. No dormí en toda la noche pensando. Mao está esperando, ya aterrizó a las 9:45 de la mañana. Mis papás con Chanu lo fueron a buscar. Uff, no pegué un ojo en toda la noche de los nervios y la ansiedad".

Tras una larga espera, finalmente el perro llegó a Buenos Aires y pudo reencontrarse con toda la familia. "Bienvenido Mao. Gracias infinitas a mis viejos y a @chantalroitman por estar aproximadamente 7 horas bancándose todo con tanto tanto tanto amor e infinita paciencia. SON LOS MEJORES. Amo estar en mi país. Mi gente. El clima. La comida. Pasar largas semanas trabajando, sumando experiencias, preparándonos para lo que viene. Mao llegó perfecto, feliz, híper bien. La felicidad en casa", concluyó.