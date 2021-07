Sol Pérez le hizo frente a las críticas: "Todo el mundo me acusó, eso es un horror"

Invitada a Los ángeles de la mañana, Sol Pérez se defendió de las acusaciones por haber contagiado de covid-19 a Carmen Barbieri varios meses atrás. "Yo no contagie absolutamente a nadie. Todo el mundo me acusó, eso es un horror", señaló al respecto la blonda frente a las cámaras de eltrece.

"Era la época en que nos acusábamos quién contagió a quién", le respondió Ángel de Brito, el conductor del ciclo. La modelo y la capocómica participaron de la misma edición de MasterChef Celebrity y el "supuesto contagio" se habría dado cuando ambas compartieron filmaciones previas al inicio del reality de cocina.

Sol Pérez

"Decían que fui a trabajar sin el negativo, pero yo tenía un negativo, claramente era un falso negativo", contó la conductora de Canal 26. "Estábamos como practicando como cortar un pescado, como una mínima introducción a lo que va a ser la cocina después y ahí me cruzo con Carmen, ella tenía máscara, barbijo", explicó.

"Para mí, es muy poco probable que el contagio se haya dado en ese momento, porque aparte Penka (asistente de la madre de Federico Bal) se contagia en el mismo momento y yo a Penka no la vi", se excusó. "Claramente en ese momento, cuando me hisope, me dio negativo y yo ya lo tenía, pero no lo sabía", agregó.

Carmen Barbieri

Barbieri estuvo internada grave en terapia intensiva y debió ser inducida a un coma farmacológico. Marina Calabró, quien se incorporó por esta semana como angelita al programa, quiso saber cómo se sintió cuando vio que el estado de salud de la artista se había agravado. "Yo me sentí recontra mal. Entonces, que ella esté tan mal, en esa situación, la verdad me sentía muy mal después de lo de Santiago, con Fede, dije: '¡Pobre mujer!'", manifestó Pérez.