Pampita fue tildada de "rata" y se defendió de una manera impecable

Una vez más, Pampita estuvo en boca de todos y no fue por su desempeño en La Academia. Esta vez, se dio porque la acusaron de no pagar a una empresa de iluminación por un servicio que le brindaron en su hogar. "Mi hermana y el novio tienen una empresa de iluminación, le fueron a hacer una instalación de luces led a Pampita y la mina todavía no les pagó. Los que más tienen son los más ratas. Chequeadísimo", redactó una usuaria de Twitter.

Al ver esto, la modelo optó por defenderse de una manera impecable: compartió capturas de pantalla con audios de la conversación que mantuvo con el dueño de la empresa. En los videos que subió a su Instagram, donde la siguen más de seis millones de personas, el hombre le pide disculpas porque admite que él no fue a buscar el pago y también, se muestra furioso con su cuñada.

"Con esta piba no me pude comunicar, pero hablé con mi novia y le expliqué la situación, ella no sabía o me dice que no sabía, me pidió perdón, todo lo que vos quieras, pero le dije que hable con su hermana y se retracte en las redes. Voy a ver como puedo hacer para desmentir lo de esta imb****. ¡No lo puedo creer!", expresa el hombre en el mensaje de voz.

Luego de esta situación, la internauta borró el mensaje en la red social del pajarito y escribió otro: “Mi cuñado llora que no le pagan, salgo a defenderlos y después les pide perdón”. Muchos de los usuarios cruzaron a la joven y la trataron de difamadora, entre otras cosas.