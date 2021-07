Cinthia Fernández contó el particular motivo por el que sus seguidores le dicen "sucia"

Cinthia Fernández se mostró indignada en la red, luego de que muchos de sus seguidores le digan "sucia", y en medio de un ataque de indignación, explicó el particular motivo del ataque de los usuarios en la red.

"Siempre me dicen en todas mis historias 'sucia, limpiá los vidrios de tu casa'. Yo siempre les explico que cuando compré mi casa, me cagaron. Esta es una buena data para todos: si ustedes, por ejemplo, van a comprar un departamento y les traen los vidrios así... esto es uU dvh (doble vidriado hermético), que es un doble vidrio, adentro tiene una cámara de aire... bueno, esa cámara me vino pinchada", detalló Cinthia.

Luego, la integrante de Los ángeles de la mañana (El Trece) contó que cuando se mudó ella se percató del problema de las ventanas. "Cuando compré la casa, el tipo me dijo 'no, tranquila, hay una empresa que te los limpia'. ¡Mentira! Él no los quería cambiar porque las aberturas es una de las cosas más costosas de la casa", expresó furiosa la panelista. A la vez que advitió a sus fans: "Si a ustedes les pasa.... ojito porque los están cagando... Traten siempre de trabajar con gente confiable".

Además, Cinthia Fernández mostró enojada la evidencia a través de sus historias de Instagram. "¡Miren lo que esto! ¡Así están las ventanas de mi cuarto!",

Finalmente, hizo un fuerte pedido: "Estos son datos que no sé por qué los estoy compartiendo en una historia.... Pasa que tengo los huevos llenos de que me digan 'limpiá los vidrios sucia'. No soy sucia. Dejen de decirme sucia. ¡No soy sucia! Ahora, después de esta explicación, ¿me van a dejar de decir sucia?".