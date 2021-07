Sebastián Estevanez reveló a qué se va a dedicar tras abandonar la actuación

Sebastián Estevanez habló sobre su decisión de alejarse de la actuación. Reflexivo, explicó qué lo motivó a dejar de actuar y a dedicarse a otro rubro. "Siento que estoy en otro momento de mi vida, ya no me veo trabajando en una telenovela que tiene una gran demanda horaria. Después de trabajar 25 años en esto quiero estar más tiempo con mis hijos. Fui feliz, la pasé bárbaro pero me parece que ya no es momento de estar tanto tiempo afuera", afirmó en diálogo con ¡Hola! Argentina.

En ese punto, admitió que se siente muy cansado: "Meter treinta escenas por día te liquida. No voy a negar que a veces me da nostalgia saber que no voy a laburar más pero al mismo tiempo siento una satisfacción enorme al pensar que mi vida será más tranquila. Ya venía madurando la idea desde hace unos siete años, pero cada vez que pensaba en tomarme un descanso me acercaban un proyecto que me costaba decir que no".

Sebastián Estevanez junto a su familia. Foto: Instagram @sebastian.estevanez

Entonces, contó a qué se dedicará: "Voy a estar en casa con mi familia y dedicarme a cumplir un sueño que vengo trabajando desde hace un tiempo... Tiene que ver con la construcción. Siempre me gustó el tema de reciclar casas: ver propiedades, refaccionarlas, ayudar a un amigo a construir su casa desde cero. Creo que soy un arquitecto frustrado", contó.

"Me encanta el proceso: imaginarme el interiorismo, la iluminación, las terminaciones, si el piso va a ser de piedra o de madera. Con Ivana estamos todo el día mirando y aprendiendo, a ella también le copa por lo que formamos un equipo. A veces dibujamos los planos, pero como no somos arquitectos nos juntamos con alguno y trabajamos juntos”, agregó entusiasmado.