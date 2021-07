Roberto García Moritán sorprendió con su postura frente al feminismo

A pocas semanas de convertirse en padre, Roberto García Moritán transita un feliz presente junto a su flamante esposa Pampita.

En este contexto, dio una entrevista con Ulises Jaitt, en El show del espectáculo (FM Urbana), donde contó cómo vive la dulce espera y además, habló sobre el feminismo y el aborto.

Sorprendió al calificarse como un "machista consciente", y amplió: "No puedo ser feminista, somos de la camada que venimos fallados. Tengo una madre que aprendo y respeto un montón, una mujer que respeto y aprendo un montón, tengo una hija por venir y una de 15 años. Tengo muchas cosas por trabajar, estar atento. Soy de dejar pasar, abrir la puerta, a veces esas cosas incomodan".

En ese sentido dio su opinión sobre el aborto legal: "No me puedo imaginar a ninguna mujer que vaya felizmente a abortar, pero lo que sí estoy seguro es que las mujeres están decididas a mandar un mensaje al hombre: el cuerpo de la mujer es de la mujer. Fue un pedido contundente y hay que escuchar, hay que aprender".

Recordemos que Pampita reveló la semana pasada que ya está de "casi nueve meses". "¿Querés saber exacto de cuánto estoy? Me bajé una app porque si no, me olvido".

"Estoy exactamente de 36 semanas y cuatro días. Me faltan tres semanas y tres días. Y ese es el tamaño hoy. Tiene el tamaño de un melón. ¡Faltan tres semanas! ¡Todo lo que tengo que hacer!", enfatizó la modelo emocionada.