Confirman la noticia más esperada para Mercedes Ninci

Mercedes Ninci recibió el alta médica y decidió salir al aire en Lo de Mariana (El Trece) para llevar tranquilidad a todos. La panelista dejó en claro que está estable, aunque debe seguir con los controles.

"Le habían dado el alta, después volvió a estar internada y hasta estuvo en terapia intensiva", comenzó explicando Mariana Fabbiani a la hora de introducir el tema. "Con Mercedes no decíamos nada, pero la verdad es que estábamos muy preocupadas", agregó.

En ese momento, Ninci tomó la palabra y contó que acababa de entrar en su casa, luego de atravesar la internación. En ese sentido, señaló que tiene órdenes médicas estrictas: "Tengo que seguir con los controles, pero haciendo reposo. No puedo manejar, tengo que estar horizontal", manifestó.

Además, aprovechó para explicar que su descompensación no fue producto de un desequilibrio emocional. "No fue por un ataque de nervios que terminé internada", aseguró. Luego, agregó: "Fue un tema físico, me estalló la cabeza mientras estaba al aire. Si hablar de los pobres es tener ataque de nervios, tengamos todos un ataque y resolvamos los problemas de este país".